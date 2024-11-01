Медведев раскрыл, когда Россия начала ссориться с США

Россия начала ссориться с США, когда она отказалась следовать модели, когда надо было делать то, что устраивало бы Вашингтон. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Такая модель, кстати сказать, предлагалась и нам, что типа: «Вы хотите с нами хорошие отношения, ну вот делайте, как мы вам говорим». В тот период, когда мы решили, что хватит, это не в интересах РФ, мы начали ссориться с американцами», — сказал зампред Совбеза.

Он назвал события 2008 года в Грузии одним из первых «наиболее жестких периодов».

1 сентября глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что Соединенные Штаты не намерены налаживать отношения с Россией и готовятся к долгосрочной и жесткой конфронтации. К таким выводам парламентарий пришел после изучения доклада Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) при конгрессе США «Соревнуясь с Россией».

14 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся в стадии глубокой, острой конфронтации. При этом он отметил, что настанет время, когда потребуется филигранное мастерство дипломатов, чтобы разгребать все эти «авгиевы конюшни».

Ранее Путин раскрыл, к чему ведут попытки США сохранить имперский статус.