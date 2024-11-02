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Медведев рассказал, что погубит США

Медведев: США погубит их привычка ломать всех через колено ради своих интересов

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Соединенные Штаты привыкли ломать всех через колено, они исходят из принципа исключительности собственных интересов, что является большой ошибкой, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Такое предположение он сделал в интервью RT, фрагмент видео опубликован в его Telegram-канале.

«Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов США. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит», — заявил он.

Также в этом интервью Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция могла быть предотвращена, если бы западные страны во главе с США проявили гибкость в вопросах безопасности и заключили бы с Россией соответствующие соглашения. Как сказал политик, Россия начала ссориться с США, когда она отказалась следовать модели, когда надо было делать то, что устраивало бы Вашингтон.

Ранее Медведев заявил о выборе между Украиной в НАТО и началом третьей мировой войны.

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