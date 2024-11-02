Медведев рассказал, что погубит США

Соединенные Штаты привыкли ломать всех через колено, они исходят из принципа исключительности собственных интересов, что является большой ошибкой, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Такое предположение он сделал в интервью RT, фрагмент видео опубликован в его Telegram-канале.

«Они привыкли всех ломать через колено. Они исходят из принципа исключительности интересов США. Это большая ошибка. Знаете, я так скажу, это их когда-нибудь погубит», — заявил он.

Также в этом интервью Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция могла быть предотвращена, если бы западные страны во главе с США проявили гибкость в вопросах безопасности и заключили бы с Россией соответствующие соглашения. Как сказал политик, Россия начала ссориться с США, когда она отказалась следовать модели, когда надо было делать то, что устраивало бы Вашингтон.

Ранее Медведев заявил о выборе между Украиной в НАТО и началом третьей мировой войны.