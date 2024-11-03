В ЕС готовятся к изменению военной поддержки Украины в случае избрания Трампа

Страны Евросоюза (ЕС) готовятся к вероятному изменению американской военной поддержки Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах в США кандидата от Республиканской партии и экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских чиновников.

«Самые близкие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений на случай, если бывший президент Дональд Трамп одержит победу на выборах», — говорится в публикации.

По данным источника, для того, чтобы «застраховаться от возможной переориентации» Белого дома в вопросе поддержки Украины, европейские чиновники предпринимают различные попытки «продвинуть» пакеты помощи до грядущих выборов в США. Кроме того, как пишет издание, командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву.

Washington Post отмечает, что европейские чиновники признают, что потеря американской поддержки в области обороны нанесет по самому Евросоюзу «сокрушительный удар».

Среди прочего газета пишет, что европейские чиновники также подготовили черновой проект ответных торговых пошлин на случай, если Трамп в очередной раз начнет вводить пошлины на продукцию из ЕС.

До этого WP со ссылкой на источник в команде украинского президента Владимира Зеленского писала, что для Украины может оказаться выгодной победа Трампа на президентских выборах, поскольку его риторика в отношении украинского государства «носит негативный характер», однако, считает источник, это всего лишь предвыборная риторика, которая «не обязательно будет соответствовать» его действиям в случае переизбрания на пост главы США.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский ищет помощь в Европе на случай победы Трампа.