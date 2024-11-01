Украинский лидер Владимир Зеленский хочет заручиться поддержкой государств Северной Европы, чтобы в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах иметь возможность противостоять его мирному плану по Украине. Об этом заявил украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Величайший с Высочайшим (Зеленский и глава офиса президента Украины Андрей Ермак. – Прим. ред.) пытаются заручиться поддержкой, чтобы сказать мирному плану Трампа нет», — отметил он.

Дубинский добавил, что Зеленский и Ермак не видят своего будущего после завершения конфликта и поэтому делают все, чтобы он не заканчивался.

До этого британский журнал The Spectator писал, что новый президент США, которого изберут 5 ноября, будет вынужден сократить объемы помощи Киеву, поскольку не сможет сопротивляться давлению, оказываемому американским обществом.

Ранее политолог исключил выгоду для России при любом исходе выборов в США.