Депутаты бундестага от партии «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» потребовали от кабмина разъяснений сообщений о пребывании солдат ФРГ на Украине. Парламентарии обратились к правительству с письменным обращением по этому поводу, текст документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

«По нашему мнению, пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий (...) затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны», — говорится в обращении.

В документе обращается внимание на то, что, согласно данным издания Business Insider, военные армии Германии могли находиться в столице Украины в течение нескольких месяцев летом 2024 года в рамках реализации миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке военных для Украины (NSATU).

Члены партии призвали немецкий кабмин предпринять все возможные меры с целью предотвращения расширения боевых действий и прекращения огня на Украине.

Указав на факты пребывания военнослужащих Германии на Украине, члены «Союза Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» заявили, что ожидают от правительства объяснений этому. Они напомнили, что глава кабмина Олаф Шольц неоднократно отмечал, что не намерен отправлять военнослужащих ФРГ на территорию Украины.

До этого бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявлял, что западные страны не смогут повлиять на Россию поставками вооружения на Украину, поэтому не остается ничего, кроме переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Зеленский заявил о желании стран ЕС прекратить выплаты украинским беженцам.