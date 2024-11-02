США предостерегли Иран от новых атак по Израилю

Администрация президента США Джо Байдена предостерегла Иран от нового нападения на Израиль, так как Соединенные Штаты не смогут сдержать еврейское государство в случае ответа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По словам американского чиновника, Вашингтон не может быть уверенным в том, что следующая атака Израиля, которая может произойти в случае нападения Ирана, будет выверенной и целенаправленной, как предыдущая.

Источник добавил, что данное сообщение было передано Тегерану через Швейцарию.

2 ноября стало известно, что Иран может ударить по территории Израиля в ближайшие два-три дня.

В этот же день официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Иран даст «выходящий за пределы понимания» ответ на удар Израиля.

В этот же день сообщалось, что высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о необходимости дать военный ответ Израилю на удар по объектам в Исламской республике, нанесенный 26 октября. Член комитета по национальной безопасности иранского меджлиса Эсмаил Косари отметил, что этот ответ станет гораздо мощнее всех предыдущих и будет осуществлен при участии сил Оси сопротивления.

Ранее израильскую атаку назвали «абсолютно позорной» для Ирана.