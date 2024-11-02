Иран пообещал «выходящий за пределы понимания» ответ Израилю

Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Иран даст «выходящий за пределы понимания» ответ на удар Израиля. Его слова приводит агентство Tasnim.

Наини заверил, что на атаку еврейского государства будет дан решительный ответ, который «будет выходить за пределы понимания врага», он окажется «обдуманным и мощным».

Представитель КСИР также охарактеризовал как «злодеяния» действия Израиля. По его словам, Тегеран всегда готов дать сокрушительный ответ.

2 ноября сообщалось, что высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о необходимости дать военный ответ Израилю на удар по объектам в Исламской республике, нанесенный 26 октября. Член комитета по национальной безопасности иранского меджлиса Эсмаил Косари отметил, что этот ответ станет гораздо мощнее всех предыдущих и будет осуществлен при участии сил Оси сопротивления.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые Иран не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом. В самой исламской республике заявили, что израильские удары на военный потенциал не повлияли.

Ранее израильскую атаку назвали «абсолютно позорной» для Ирана.