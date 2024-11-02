Названы возможные сроки удара Ирана по Израилю

Иран может ударить по территории Израиля в ближайшие два-три дня. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на близкие к иранскому руководству источники.

Издание утверждает, что удар может быть нанесен перед выборами президента США 5 октября.

2 ноября официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини заявил, что Иран даст «выходящий за пределы понимания» ответ на удар Израиля.

В этот же день сообщалось, что высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о необходимости дать военный ответ Израилю на удар по объектам в Исламской республике, нанесенный 26 октября. Член комитета по национальной безопасности иранского меджлиса Эсмаил Косари отметил, что этот ответ станет гораздо мощнее всех предыдущих и будет осуществлен при участии сил Оси сопротивления.

Израиль атаковал Иран в ночь на 26 октября. По данным издания Axios, в результате удара были выведены из строя критические компоненты для разработки баллистических ракет, а также некие «планетарные смесители» для производства твердого топлива, которые Иран не может произвести самостоятельно из-за отсутствия необходимых технологий и заказывает за рубежом. В самой исламской республике заявили, что израильские удары на военный потенциал не повлияли.

Ранее израильскую атаку назвали «абсолютно позорной» для Ирана.