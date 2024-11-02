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Подполковник США в отставке уверен в окончательном поражении ВСУ

Дэвис: конфликт на Украине приближается к завершению и поражению ВСУ

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Stringer/Reuters

Приближается момент, когда украинские войска окончательно потерпят поражение на фронте. Об этом заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Конфликт подходит к концу, украинская армия может буквально физически развалиться, и тогда начнется натиск со стороны России, и это то, где мы сейчас находимся», — сказал он.

По его мнению, представители стран Запада игнорируют реальность. Если они продолжат это делать, украинская армия больше не сможет поддерживать свою целостность, пояснил Дэвис.

1 ноября специалист французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре сообщил, что Украине не хватает личного состава в подразделениях ВСУ, а обороноспособность страны подрывается все сильнее в силу ряда причин.

По данным украинских военных, на Украине максимально активизировались военкоматы из-за недостаточного количества пехоты на фронте. Боец ВСУ Евгений Иевлев заявил, что власти серьезно обсуждают, как мобилизовать еще дополнительно 200–300 тысяч человек.

Ранее военный эксперт оценил положение ВСУ в Курской области.

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Операция на Украине
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