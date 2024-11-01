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Военный эксперт назвал причину успехов российской армии на Украине

Аналитик Турре: ослабление ВСУ и наступление России привели к успеху армии РФ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Украине не хватает личного состава в подразделениях ВСУ, а обороноспособность страны подрывается все сильнее в силу ряда причин. Об этом в беседе с американской газетой The New York Times заявил специалист французского Фонда стратегических исследований Венсан Турре.

«Оборона Украины все больше и больше ослабевает, местность становится все более благоприятной для российских наступлений, и, вдобавок ко всему, русские оказывают лучшее воздействие… Сочетание этих трех факторов объясняет рост российских успехов», — подчеркнул он.

Турре также указал на факторы, способствовавшие продвижению России, в том числе на более широкое использование ею мощных управляемых авиабомб, способных уничтожать укрепленные позиции противника, а также на недостаток украинских укреплений в районе, где сейчас идут боевые действия.

Украинские силы также страдают от серьезной нехватки личного состава, из-за чего они значительно уступают по численности на поле боя, подытоживает аналитик.

До этого пленный украинский военнослужащий из состава 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) по имени Александр попросил предоставить ему российское гражданство из-за опасений перед возвращением домой.

Ранее нардеп Скороход заявила о дезертирстве более 100 тысяч бойцов ВСУ.

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