Россия выразила соболезнования Испании

Россия выражает соболезнования народу Испании в связи с гибелью людей в результате наводнений в Испании. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел России.

«В связи с постигшим Испанию стихийным бедствием выражаем искренние соболезнования и глубокое сочувствие родственникам погибших и пострадавших, а также всему испанскому народу», — сказали в дипведомстве.

Утром 30 октября газета The Guardian сообщила, что после наводнений в Испании пропали без вести семь человек. Из-за ливней в Валенсии были залиты железнодорожные пути и трассы, движение скоростных поездов в регионе было приостановлено.

На фоне стихийного бедствия испанское государственное метеорологическое агентство AEMET объявило красную тревогу в Валенсии и оранжевую тревогу в некоторых частях Андалусии.

Агентство Bloomberg, ссылаясь на заявление организации World Weather Attribution (WWA), которая изучает влияние изменения климата на экстремальные погодные явления, сообщало, что причиной сильнейшего наводнения в Испании оказалось глобальное потепление.

Ранее в Испании отменили баскетбольный матч из-за сильнейших наводнений.