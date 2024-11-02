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На Украине увидели выгоду от возможной победы Трампа на выборах

WP: в команде Зеленского считают, что переизбрание Трампа пойдет на пользу Киеву

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Brian Snyder/Reuters

Для Украины может оказаться выгодной победа кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа на президентских выборах, которые пройдут в Соединенных Штатах 5 ноября. Так считают в команде украинского президента Владимира Зеленского, сообщает газета The Washington Post (WP).

По информации издания, некоторые представители команды главы Украины за закрытыми дверями высказывают мнение, что «радикальные перемены в руководстве США пошли бы на пользу» их стране. Как заявили WP два неназванных украинских чиновника, риторика Трампа в отношении украинского государства «носит негативный характер», но это всего лишь предвыборная риторика, которая не обязательно будет соответствовать его действиям в случае переизбрания на пост президента.

Как пишет газета, официальные лица в Киеве все чаще сетуют на то, что Белый дом слишком осторожен и медлителен в своих решениях из-за нежелания эскалировать конфликт с Российской Федерацией. По их оценкам, это не изменится, если вице-президент США и кандидат от Демократической партии Камала Харрис выиграет выборы. При этом в команде Зеленского чувствуют, что Трамп «будет опасаться показаться слабым на мировой арене» и «может предпринять более решительные действия для поддержки Украины».

1 ноября бывший специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на 10-м Киевском форуме по безопасности для молодежи заявил, что Трамп в случае победы на выборах может потребовать от России отвести войска из зоны боевых действий на Украине до своей инаугурации. По его словам, Трамп может позвонить президенту РФ Владимиру Путину с таким требованием, установив срок до 20 января, даты вступления в должность.

Ранее в Раде заявили, что Зеленский ищет помощь в Европе на случай победы Трампа.

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