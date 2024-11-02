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В США призвали расследовать деятельность прокурора МУС

Шесть сенаторов США призвали МУС расследовать деятельность прокурора МУС Хана

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Reuters

Шесть сенаторов США призвали МУС расследовать деятельность прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Текст обращения размещен на сайте сената США, передает The Wall Street Journal.

Требование о проверке сенаторы связали с тем, что гражданин Великобритании Хан принял решение добиваться выдачи ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта без консультации с израильской стороной, отменив назначенную с ее представителями встречу. При этом конгрессмены напомнили, что Хана также обвиняют в сексуальных домогательствах.

Под документом поставили свои подписи призванный в РФ террористом Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Бен Кардин и еще четыре американских сенатора. Среди подписантов три сторонника Демократической и три — Республиканской партии США.

До этого The Guardian писало, что прокурор МУС Хан пытался замять дело о домогательствах.

Ранее Карим Хан прибыл в Киев.

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