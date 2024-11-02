В США призвали расследовать деятельность прокурора МУС

Шесть сенаторов США призвали МУС расследовать деятельность прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана. Текст обращения размещен на сайте сената США, передает The Wall Street Journal.

Требование о проверке сенаторы связали с тем, что гражданин Великобритании Хан принял решение добиваться выдачи ордеров на арест премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта без консультации с израильской стороной, отменив назначенную с ее представителями встречу. При этом конгрессмены напомнили, что Хана также обвиняют в сексуальных домогательствах.

Под документом поставили свои подписи призванный в РФ террористом Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), Бен Кардин и еще четыре американских сенатора. Среди подписантов три сторонника Демократической и три — Республиканской партии США.

До этого The Guardian писало, что прокурор МУС Хан пытался замять дело о домогательствах.

Ранее Карим Хан прибыл в Киев.