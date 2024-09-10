Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан прибыл в Киев. Об этом сообщили в официальном аккаунте МУС в социальной сети X.

«Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прибыл в Киев», — говорится в сообщении.

Вместе с генпрокурором Украины Андреем Костиным Хан посетил крупнейшую в стране детскую больницу «Охматдет». После чего прокурор международной организации заявил, что «преступления, затрагивающие детей, являются ключевыми приоритетами МУС».

При этом юрисдикцию Международного уголовного суд не признают ряд крупных страх, общее население которых превышает несколько миллиардов людей. В их числе Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия, США и многие другие.

До этого сообщалось, что Армения отказалась присоединиться к совместной декларации стран — членов Совета Европы, в которой говорится о поддержке расследования Международным уголовным судом (МУС) агрессии в отношении Украины.

Ранее политолог объяснил желание Киева присоединиться к МУС.