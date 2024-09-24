Россиян хотят лишать свободы за оскорбление представителей власти в интернете

Оскорбление представителя власти, совершенное публично в интернете или средствах массовой информации, может грозить лишением свободы до двух лет и штрафом до 1 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки в статью 319 Уголовного кодекса РФ подготовил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Согласно проекту закона, публичное оскорбление представителя власти, совершенное с использованием интернета или СМИ, предлагается наказывать штрафом в сумме до 1 млн рублей, лишением права занимать определенные должности до трех лет или обязательными работами (до 480 часов).

Также в перечне наказаний: принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на аналогичный срок.

Ранее кабмин поддержал эту инициативу.

До этого сообщалось, что мужчина, пожелавший посадить российских политиков на кол, заплатит 350 тысяч рублей. А жительницу Курганской области, оскорбившую чиновников в сети, наказали штрафом в размере 5000 рублей.

Ранее протоиерей Ткачев назвал «пакостью» критиков власти.