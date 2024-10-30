Россияне бросились скупать антивирусы

Спрос россиян на антивирусы в январе — сентябре подскочил на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные «МегаФона» и Yota.

Чаще всего клиенты покупали лицензии через личный кабинет и при помощи операторов службы поддержки. Лишь четверть продаж пришлась на салоны связи и интернет-магазины.

В 2024 году с киберугрозами сталкивался каждый второй пользователь, свидетельствует статистика «Лаборатории Касперского». В частности, отмечается резкий рост попыток обмана россиян через фишинг и спам. За девять месяцев число попыток перехода на фишинговые и скам-страницы взлетело в четыре раза в годовом выражении.

Недавно мошенники придумали новую схему кражи денег у населения. Злоумышленники стали похищать средства под предлогом инвестиций в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России.

Ранее в Telegram появилась схема мошенничества под видом советов по безопасности.