Путин выразил соболезнования президенту Сербии в связи с трагедией в городе Нови-Сад

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сербии Александару Вучичу в связи с трагедией на вокзале сербского города Нови-Сад. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что россияне в полной мере разделяют скорбь сербского народа. Российский лидер попросил Вучича передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв трагедии, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание железнодорожного вокзала, расположенного в сербском городе Нови-Сад. Здание железнодорожного вокзала, построенное в 1960-е годы, должны были реконструировать, однако работы не были завершены.

В результате ЧП многие люди пострадали. Власти города объявили трехдневный траур. 2 ноября было объявлено днем национального траура.

Ранее в центре Киева прорвало трубу с кипятком.