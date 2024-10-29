В центре Киева прорвало трубу с кипятком

В центре Киева на улице Большой Васильковской прорвало трубу с горячей водой. Об этом пишет канал «Страна».

На видео от очевидцев видно, как машинам приходится проезжать через клубы пара. Местные паблики пишут, что таким образом в украинской столице неудачно начался отопительный сезон.

До этого в жилом доме на северо-западе Москвы прорвало трубу с горячей водой. Это привело к короткому замыканию и оставило жителей четырех квартир без электричества. ЧП случилось в доме, расположенном рядом со станцией метро «Пятницкое шоссе». Экстренные службы уже выехали на место происшествия, причины прорыва трубы с горячей водой уточняются.

Тем временем в Госдуме россиян предупредили о новых авариях с отоплением предстоящей зимой. Это связано с высоким износом коммунальных сетей – состояние инфраструктуры требует большого финансирования и длительной работы.

Ранее в Приморском крае трубу с кипятком прорвало в колледже.