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Выросло число погибших на вокзале в Нови-Саде

Вучич: число погибших при обрушении на ж/д вокзале в Сербии увеличилось до 14

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Interior Ministry of Serbia/AP

Число погибших при обрушении козырька железнодорожного вокзала в сербском Нови-Саде выросло до 14. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в обращении к гражданам, сообщает РИА Новости.

По его словам, пять из этих жертв пока не удалось идентифицировать. Восемь погибших были гражданами Сербии, один — Северной Македонии, сказал глава государства.

Он поручил Высшей прокуратуре найти виновных в ЧП и привлечь их к уголовной ответственности.

Вучич выразил соболезнования близким жертв, а также поблагодарил спасателей и доноров крови.

Днем 1 ноября навес из стекла, металла и бетона обвалился над входной дверью в здание железнодорожного вокзала, расположенного в сербском городе Нови-Сад. Сообщалось, что его должны были реконструировать, однако работы так и не прошли.

Власти города объявили трехдневный траур. 2 ноября объявлен национальным трауром.

25 мая сильный ветер снес часть кровли в школе Краснодара во время проведения последнего звонка. В результате произошедшего 12 детей получили травмы.

Ранее в Чехии столкнулись два пассажирских поезда.

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