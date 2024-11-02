В РФ предложили обсудить желание трех стран защищать украинцев в РФ

Сенатор и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предложил обсудить желание трех стран — Катара, Ватикана и ЮАР — получить статус стран-покровительниц украинцев в РФ. С таким заявлением он выступил для «Ленты.ру».

«Но надо обсуждать. Речь идет о судьбах конкретных живых людей. Поэтому мы всегда готовы к таким переговорам и к таким контактам», — подчеркнул он.

При этом Карасин выразил надежду на то, что такое волеизъявление трех стран связано исключительно с гуманитарными целями.

Механизм работы держав-покровительниц прописан в Женевских конвенциях. В соответствии с ним каждая из сторон конфликта, в данном случае Россия или Украина, может назначить державу-покровительницу из нейтральных стран для защиты своих интересов на территории страны-противника.

До этого сообщалось, что на конференции в Канаде Ватикан, Катар и ЮАР заявили о готовности стать посредниками в переговорах о возвращении украинских детей на родину, а Литва и Катар заявили о готовности помочь РФ и Украине в обмене военнопленными.

Ранее президент ЮАР отказался встречаться с главой МИД Украины.