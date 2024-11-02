Эксперт отверг возможность вывода войск с Украины в случае просьбы Трампа к Путину

Слова экс-спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера о том, что Дональд Трамп в случае победы на выборах попросит Владимира Путина вывести войска с территории Украины, обрезаны, поскольку Москве нужно предложить что-то взамен, иначе инициатива республиканца будет глупостью. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Аналитик считает, что если Трамп потребует от Путина вывести войска, то это будет обмен на что-то, поскольку любимое дело экс-президента США – заключать сделки и торговаться.

По его словам, в системе координат Трампа и приближенных ему людей Украина – разменная монета в большой геополитической игре между США, Китаем и Россией.

«Просто ультиматум явно не сработает - выведи войска и тогда что? Всё СВО просто так? Это так не пройдет. Вот если выведи войска на нейтралитет Украины, чего мы хотели и чего мы добивались. В обмен на что-то - да, а если просто ультиматум, то это не сработает», — сказал Блохин.

24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил, что Россия готова рассмотреть любые варианты мирных договоренностей по Украине, исходя из реалий, которые складываются на земле. Однако, по словам российского лидера, Киев не пойдет на переговоры, в том числе и потому, что их начало привело бы к необходимости отмены военного положения и проведения выборов президента.

Ранее Трамп заявил, что предотвратил бы СВО словами «Владимир, ты этого не сделаешь».