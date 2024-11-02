Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что украинский президент Владимир Зеленский даже не может стабилизировать фронт.

Он напомнил Зеленскому его слова о том, что у кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа не получится остановить военный конфликт при всем желании.

«Не знаю, что там получится или не получится у Трампа, но Величайший не может даже стабилизировать фронт. Я не говорю о возврате территории», — написал депутат.

Дубинский подчеркнул, что у Зеленского «ничего не получается».

Накануне стало известно, что кандидат на пост президента США, также занимающая пост вице-президента Камала Харрис незадолго до начала спецоперации России предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении.

До этого директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард в материале для Foreign Policy писал, что в лагере Камалы Харрис ведутся неофициальные переговоры о различных сценариях завершения конфликта на Украине, где популярность набирает «западногерманская» модель, предполагающая членство Киева в НАТО и гарантии безопасности для территорий, все еще находящихся под контролем Украины.

Ранее Кулеба рассказал о необычной просьбе США к Зеленскому перед началом СВО.