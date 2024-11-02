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Стало известно, что Харрис сказала Зеленскому накануне СВО

Журналист Шустер: Харрис предупредила Зеленского о поражении перед началом СВО

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ALESSANDRO DELLA VALLE/Reuters

Кандидат на пост президента США, также занимающая пост вице-президента Камала Харрис незадолго до начала спецоперации России предупреждала Владимира Зеленского о неизбежном поражении. С таким заявлением выступил американский журналист Саймон Шустер в интервью телеканалу ТСН.

Как утверждает журналист, Харрис сказала Зеленскому, что «война приближается, и вы ее проиграете».

Вице-президент США советовала украинскому лидеру подумать о формировании правительства в изгнании и заняться подготовкой населения республики к ведению гражданской войны, сообщил Шустер.

До этого директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард в материале для Foreign Policy писал, что в лагере Камалы Харрис ведутся неофициальные переговоры о различных сценариях завершения конфликта на Украине, где популярность набирает «западногерманская» модель, предполагающая членство Киева в НАТО и гарантии безопасности для территорий, все еще находящихся под контролем Украины.

Ранее Кулеба рассказал о необычной просьбе США к Зеленскому перед началом СВО.

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