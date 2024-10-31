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В США назвали ключевое различие в подходах Трампа и Харрис к миру на Украине

FP: вопрос по членству Украины в НАТО отличает мирные планы Трампа и Харрис

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Brian Snyder/Reuters

План Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине, вероятно, будет включать отказ от вступления Киева в НАТО, в то время как в команде его соперницы Камалы Харрис предполагают «западногерманскую» модель завершения кризиса с присоединением республики к военному блоку и гарантиями безопасности. Об этом пишет директор Европейского совета по международным делам Марк Леонард в материале для Foreign Policy.

Эксперт констатировал огромную разницу в подходах к завершению конфликта со стороны кандидатов в президенты США. Трамп попытается решить проблему за 24 часа, а значит, поговорит с Россией, которая имеет к Украине территориальные претензии и не хочет видеть страну в НАТО и ЕС, пишет он.

«И вполне возможно, что мирный план Трампа будет заключаться не только в урегулировании и замораживании конфликта там, где он есть на данный момент <...> Но, учитывая его крайний скептицизм в отношении НАТО, маловероятно, что он будет выступать за вступление Украины в НАТО», — говорится в тексте.

Леонард также указывает, что в лагере Камалы Харрис ведутся неофициальные переговоры о различных сценариях, где популярность набирает «западногерманская» модель, предполагающая членство Киева в НАТО и гарантии безопасности для территорий, все еще находящихся под контролем Украины.

Ранее США поставили перед выбором поддержки Украины или ядерной войны с Россией.

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