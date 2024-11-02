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Путин объяснил притягательность идеи Русского мира

Путин: притягательность идеи Русского мира заключается в его открытости

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что притягательность идеи Русского мира заключается в его открытости и уважении ко всем самобытным обычаям и культурам. Его обращение к участникам торжественной церемонии открытия XVI Ассамблеи Русского мира «Духовно-нравственные ценности Русского мира» зачитала советник российского лидера Елена Ямпольская, передает РИА Новости.

«И сегодня мы видим, что такие подходы разделяют большинство стран и народов, отвергая любые формы неоколониализма, расизма и русофобии и, напротив, демонстрируя настроенность на развитие гуманитарного сотрудничества и равноправного диалога, построенного на учете взаимных интересов друг друга», — сказано в обращении главы государства.

Путин отметил, что главная тема ассамблеи подчеркивает искреннее стремление России к сбережению «незыблемых духовно-нравственных ценностей и традиций».

30 октября глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерения кого-либо разобщить Русский мир являются абсолютно бесперспективными.

В конце сентября правительство России утвердило список стран, которые реализуют политику, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки», а также противоречат «традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Ранее Медведев заявил, что мигранты должны разделять традиционные ценности.

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