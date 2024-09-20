В России утвердили список стран, реализующих антироссийские ценности

Правительство России утвердило список стран, которые реализуют политику, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки», а также противоречат «традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов.

В него попали Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Багамы, Бельгия, Болгария, Великобритания с заморскими территориями, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Словения, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

19 августа президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Помощь будут оказывать иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не согласны с «политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки». Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее в Британии более тридцати человек заинтересовались переездом в РФ по новому указу Путина.