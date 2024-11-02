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Журналист указал на изменение в поведении Запада на фоне успехов ВС РФ

Журналист Боуз указал на изменившееся поведение Запада из-за успехов ВС РФ в СВО

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х обратил внимание на изменившееся поведение стран Запада на фоне успехов ВС РФ на Украине.

«Неприятная реальность неудачной прокси-войны с Россией просачивается в мейнстрим», — написал Боуз.

Так журналист прокомментировал материал газеты The New York Times о том, что территориальные приобретения России в конфликте с Украиной в 2024 году оказались самыми крупными с лета 2022 года.

30 октября Зеленский заявил, что ВСУ приходится отступать на фронте из-за нехватки войск.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские власти фиксируют массовое самовольное оставление своих позиций бойцами ВСУ. Она также рассказала, что сейчас на фронте лишь 10-15% военнослужащих, в то время как большая часть вооруженных сил находится в тылу.

Тем временем на Украине в очередной раз продлили военное положение и мобилизацию — еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.

Ранее немецкий журналист сделал неутешительное заявление о положении ВСУ.

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