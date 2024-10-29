Украинский нардеп рассказала о массовом бегстве украинских военных с позиций

Украинский нардеп Анна Скороход заявила, что украинские власти фиксируют массовое самовольное оставление своих позиций бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). С такими словами она выступила в эфире всеукраинского телемарафона.

«Я не буду называть цифры, но, скажем так: больше ста тысяч», — рассказала о числе самовольно покинувших позиции военных Скороход.

По словам депутата, сейчас на фронте находится лишь 10-15% военнослужащих, в то время как большая часть ВСУ находятся в тылу. Скороход отметила, что такая ситуация вызывает возмущение того меньшинства военных, которые находятся в окопах на передовой.

До этого западное издание The Financial Times писало, что украинцы боятся попасть под мобилизацию за выражение мнения о призыве в ВСУ.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее жителю Одессы вынесли приговор за съемку силовой мобилизации.