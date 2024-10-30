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Зеленский объяснил отступление ВСУ

«Страна»: Зеленский заявил, что ВСУ отступают на фронте из-за нехватки войск

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Johanna Geron/Reuters

Вооруженным силам Украины приходится отступать на фронте из-за нехватки войск. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, порой он получает информацию, что на том или ином направлении количество войск составляет 1 к 8 в пользу России. И тогда возникает выбор: отходить войскам или оставаться.

Украинский лидер подчеркнул, что в таком случае дается команда отступать и спасать солдат.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские власти фиксируют массовое самовольное оставление своих позиций бойцами ВСУ. Она также рассказала, что сейчас на фронте лишь 10-15% военнослужащих, в то время как большая часть вооруженных сил находится в тылу.

Тем временем на Украине в очередной раз продлили военное положение и мобилизацию — еще на 90 дней, до 7 февраля 2025 года.

С середины мая в стране действует закон об ужесточении мобилизационных мероприятий. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Зеленский обвинил Запад в раскрытии секретной информации.

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