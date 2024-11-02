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Палестина сделала выбор между Трампом и Харрис

Постпред при ООН Мансур: победа Харрис может быть лучшим вариантом для Палестины

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Kevin Lamarque/Reuters

Победа представительницы Демократической партии Камалы Харрис на выборах президента Соединенных Штатов, которые состоятся 5 ноября, может стать лучшим вариантом для Палестины, нежели победа Трампа. Об этом заявил постоянный наблюдатель Палестины при Организации Объединенных Наций (ООН) Рияд Мансур, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, Трамп во время своего президентства сделал много вещей, которые навредили Палестине, в том числе перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Как отметил Мансур, Палестина надеется, что Харрис будет более восприимчива к глобальной картине и сыграет очень решительную роль в осуществлении американской политики, «основанной на принципе двухгосударственного решения».

В конце октября советник палестинского президента Махмуд аль-Хабаш заявил, что Палестина будет продолжать добиваться полноправного членства в ООН в качестве государства вопреки позиции США. По его словам, Палестина будет также добиваться признания своей государственности некоторыми странами Европы.

18 сентября ГА ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть территорию Палестины.

От Израиля было потребовано исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их. Покинуть Палестину следует не позднее чем через год с момента одобрения документа.

Ранее в метрополитене Берлина начали продавать напитки «Палестина» и «Газа».

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Выборы в США - 2024
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