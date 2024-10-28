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В Палестине намерены добиваться членства в ООН вопреки позиции США

Советник Аббаса: Палестина будет добиваться членства в ООН вопреки позиции США

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Kevin Mohatt/Reuters

Палестина будет продолжать добиваться полноправного членства в Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве государства вопреки позиции США. Об этом в интервью РИА Новости заявил советник палестинского президента Махмуд аль-Хабаш.

По его словам, Палестина будет также добиваться признания своей государственности некоторыми странами Европы.

Генеральная Ассамблея ООН 10 мая приняла резолюцию, расширяющую права Палестины в организации, а также рекомендующую Совету Безопасности пересмотреть вопрос о принятии страны в ООН. За резолюцию проголосовали 143 страны, девять были против, 25 воздержались. В настоящее время Палестина имеет статус наблюдателя в ООН.

18 сентября ГА ООН приняла резолюцию с требованием к Израилю покинуть территорию Палестины.

От Израиля было потребовано исполнить положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям и освободить их. Покинуть Палестину следует не позднее чем через год с момента одобрения документа.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе заседания саммита БРИКС заявил, что урегулирование на Ближнем Востоке должно быть достигнуто на основе общепризнанных мировых принципов, должно быть создано независимое государство Палестина.

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