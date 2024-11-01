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Медведев заявил о выборе между Украиной в НАТО и началом третьей мировой войны

Медведев: очевиден выбор между Украиной в НАТО и началом третьей мировой войны

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Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил об очевидности выбора между обещаниями сделать Украину членом Североатлантического альянса и началом третьей мировой войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью RT.

Медведев напомнил, что бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер, находясь уже в очень зрелом возрасте, «как бы с некоторым сожалением пробросил: ну, теперь нам ничего не остается, кроме как принять Украину в НАТО». По его мнению, экс-госсекретарь Соединенных Штатов ошибся в этом.

«Такой предопределенности нет. Потому что, выбирая между некими обещаниями и возможностью начала третьей мировой войны, все-таки выбор совершенно очевиден», — сказал зампред Совбеза.

В конце сентября Медведев заявил, что от стран Североатлантического альянса, которые думают об упреждающем ударе по территории России, останется «просто мокрое место».

Ранее Путин высказался о попытках Украины вступить в НАТО.

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