Варшава предложила Киеву покупать у нее вооружение в кредит

Правительство Польши призвало власти Украины закупать вооружение в кредит. Об этом сообщил глава МИД республики Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat, передает РИА Новости.

«Покупайте на польских заводах в кредит. А когда восстановитесь, то расплатитесь», — отметил он.

Соответствующее «предложение по оборонному кредиту» внес Совет министров Польши, уточнил Сикорский.

29 октября президент Польши Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet заявил, что Украина перестала рассматривать Польшу в качестве одного из главных своих союзников, поскольку размеры помощи Киеву от Варшавы снижаются. По его словам, Польша больше не сможет передавать в распоряжение ВСУ технику и оружие с постсоветского производства в прежних количествах.

В конце августа министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что республика поставила Украине все вооружения, которые могла. Он уточнил, что Варшава знает о потребностях Киева, но безопасность польского государства всегда будет являться приоритетной целью, и все решения принимаются с учетом этой цели.

Ранее в Польше выразили недовольство планом Зеленского.