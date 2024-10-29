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Президент Польши заявил, что Киев уже не считает Варшаву одним из главных партнеров

Президент Дуда: Украина перестала считать Польшу одним из главных союзников

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Miguel Angelo Pereira/AP

Украина перестала рассматривать Польшу в качестве одного из главных своих союзников, поскольку размеры помощи Киеву от Варшавы снижаются. Об этом в эфире радиостанции Radio Zet заявил президент Польши Анджей Дуда.

«В каком-то смысле так это может выглядеть», — подчеркнул Дуда, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, польский лидер отметил, что Польша больше не сможет передавать в распоряжение ВСУ технику и оружие с постсоветского производства в прежних количествах.

До этого украинская журналистка Алена Бабакова заявляла, что жители Польши не позволяют украинским беженцам интегрироваться в общество, относясь к приезжим c Украины с подозрением.

По словам Бабаковой, если украинские беженцы за рубежом начинают выступать с определенными требованиями, то такая модель поведения рассматривается иностранцами в качестве «неблагодарности».

Ранее в Польше заявили о «пощечине» от украинских властей из-за памятника Шухевичу.

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