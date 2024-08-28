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В Польше заявили, что поставили Украине все, что могли

Глава МО Владислав Косиняк-Камыш: Польша поставила Украине все, что могла

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Shutterstock

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что республика поставила Украине все вооружения, которые могла. Его слова передает агентство РАР.

«Польское правительство, как наше, так и предшественников, произвело многомиллиардные поставки вооружения Украине. Это все, что мы были в состоянии передать», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что Варшава знает о потребностях Киева, но безопасность польского государства всегда будет являться приоритетной целью, и все решения принимаются с учетом этой цели.

До этого оперативное командование армии Польши сообщало, что массированный удар высокоточным оружием по территории Украины, совершенный утром 26 августа Вооруженными силами (ВС) РФ, был одним из самых интенсивных.

Также 26 августа состоялся брифинг по результатам реагирования польских вооруженных сил на российскую атаку по Украине, отметили в оперативном командовании.

Ранее Польша предложила ЕС отменить торговые привилегии Украины.

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