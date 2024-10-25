Стало известно, сколько Илон Маск тратит денег на поддержку Трампа

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск выделил на поддержку президентской кампании кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа более $43 млн за первые две недели октября. Об этом пишет американская газета Politico со ссылкой на источники.

«Илон Маск вложил еще 43,6 миллиона долларов в свой суперкомитет политических действий (за первую половину октября. — Прим. ред.), поддерживая Дональда Трампа», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, по данным Politico, американский предприниматель также в течение указанного периода потратил $10 млн на поддержку республиканской партии в сенате США.

Всего на поддержку Трампа и республиканцев США Маск потратил $118 млн, пишет издание.

До этого Маск на предвыборном мероприятии Трампа заявил, что в случае победы кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис на предстоящих выборах страну ждет серьезное ужесточение цензуры.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Трамп дал совет чернокожим и латиноамериканцам, голосующим за Харрис.