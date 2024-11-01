Последний саммит БРИКС показал провал усилий западных стран по международной изоляции РФ и ее президента Владимира Путина. Об этом в ходе интервью для телеканала NDTV заявил бывший индийский посол в Москве Канвал Сибал.

Дипломат обратил внимание, что на мероприятии в Казани присутствовали главы 24 государств мира. В том числе речь идет о лидерах пяти стран, создавших объединение, и четырех новых государств — членов БРИКС.

«И без того провальные попытки Запада изолировать президента Путина и РФ получили решительный отпор», — подчеркнул Сибал.

Бывший посол добавил, что за последнее время Москве удалось существенно улучшить отношения с африканскими и арабскими странами. То же касается укрепления связей с Индией и КНР.

По словам дипломата, РФ добилась успехов на международной арене, несмотря на «драконовские санкции» со стороны западных государств. США и их союзники не смогли «вызвать крах» российской экономики и победить ее в военном отношении, резюмировал он.

XVI саммит БРИКС состоялся в Казани в период с 22 по 24 октября 2024 года. На мероприятие прибыли лидеры десятков стран, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, в РФ прилетал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее американский профессор признал, что западные государства не смогли превратить Путина в изгоя.