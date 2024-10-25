Западу не удалось превратить президента РФ Владимира Путина и Россию в изгоя в международной политике. Об этом в беседе с YouTube-каналом Danial Davis/Deep Dive заявил американский профессор Джон Миршаймер.

«Очевидно, что нам не удалось превратить Путина в изгоя и изолировать его», — подчеркнул он.

Кроме того, по оценке Миршаймера, Западу не удалось разрушить экономику России, которая процветает, несмотря на множество санкций.

До этого ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х припомнил президенту США Джо Байдену и другим американским чиновникам их заявления о якобы изоляции России и лично Владимира Путина.

Он напомнил про «идиотизм» Запада в его попытках изолировать самую большую страну на Земле, крупнейшего производителя энергии и крупнейшую космическую и ядерную державу. Это заставило Блинкена и компанию выглядеть идиотами, каковыми они и являются, написал Боуз.

Журналист привел в пример слова Джо Байдена во время обращения к конгрессу в марте 2022 года о том, что российский лидер «изолирован сейчас от мира больше, чем когда-либо» и что Вашингтон «причиняет боль России». Боуз также припомнил об аналогичных высказываниях госсекретаря США Энтони Блинкена.

Ранее в ЕС выразили недовольство широким международным участием в саммите БРИКС.