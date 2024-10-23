БРИКС-2024: кто приехал на саммит в Казань

Саммит неформального объединения государств БРИКС стартовал в Казани 22 октября и продлится до 24 октября. На мероприятие приехали более 20 глав государств, всего запланировано участие примерно 20 тыс. гостей. Среди первых лиц помимо лидеров БРИКС подтверждено участие генсека ООН Антониу Гутерриша, а также глав Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Палестины и других стран.

В первый день президент России Владимир Путин в основном проводил двусторонние переговоры. В частности, с президентом Нового банка развития, экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф, с лидерами стран – основателей БРИКС: премьером Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Путина за поддержку Египта при вступлении в БРИКС. Президент Бразилии Лула да Силва отложил визит в Россию из-за травмы головы, которую получил в ванной. Он провел телефонный разговор с Путиным и готов подключиться к основным мероприятиям 23 октября по видеосвязи.