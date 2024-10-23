Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

БРИКС-2024: кто приехал на саммит в Казань

В Казани стартовал саммит БРИКС-2024

Саммит неформального объединения государств БРИКС стартовал в Казани 22 октября и продлится до 24 октября. На мероприятие приехали более 20 глав государств, всего запланировано участие примерно 20 тыс. гостей. Среди первых лиц помимо лидеров БРИКС подтверждено участие генсека ООН Антониу Гутерриша, а также глав Турции, Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Вьетнама, Палестины и других стран.

В первый день президент России Владимир Путин в основном проводил двусторонние переговоры. В частности, с президентом Нового банка развития, экс-президентом Бразилии Дилмой Русеф, с лидерами стран – основателей БРИКС: премьером Индии Нарендрой Моди, председателем КНР Си Цзиньпином и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил Путина за поддержку Египта при вступлении в БРИКС. Президент Бразилии Лула да Силва отложил визит в Россию из-за травмы головы, которую получил в ванной. Он провел телефонный разговор с Путиным и готов подключиться к основным мероприятиям 23 октября по видеосвязи.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Зеленский назвал первый шаг к прекращению конфликта. Что предложил президент Украины?
Зеленский предложил первый шаг к завершению конфликта с Россией
Создатель «Флибусты» решился на эвтаназию. О своей смерти он сообщил в отложенном посте
Умер основатель бесплатной онлайн-библиотеки Флибуста Stiver
Россия вошла в десятку основных мишеней хакеров
В Киеве спросили главу Пентагона о деньгах на беспилотники для Украины
Минобороны России сообщило об уничтожении свыше 20 украинских дронов
В Ростовской области уничтожили четыре беспилотника
В Прибайкалье случился крупный пожар
Новости и материалы
Планировавшим взрывы на российских АЭС украинцам ужесточили обвинение
Инфекционист рассказал об особенностях микоплазменной пневмонии
В реке Меконг нашли огромную «рыбу-призрака», которую почти 20 лет считали вымершей
Шесть населенных пунктов Приморья частично остались без света
В Судане установят страну принадлежности сбитого Ил-76
Вильфанд спрогнозировал сильный ветер на Дальнем Востоке
В Киеве опасаются наступления российской армии на город Запорожье
Стало известно, на что россияне тратят кешбэк
Почти половина россиян испытывают синдром усталости глаз
Германия ответила на вызов посла в МИД РФ
Россиянина осудили на 12 лет колонии за шпионаж в пользу Украины
В России определили дату самого мощного извержения вулкана за последние 10 000 лет
Биологи объяснили причину появления божьих коровок в Москве
Россиянам рассказали, когда звездопад Леониды достигнет пика активности
Альпака чихнула на британского монарха в Австралии
Ученые узнали, когда впервые возник климатический феномен Эль-Ниньо
Стало известно о максимальном росте интереса россиян к кредитным картам
Байден призвал посадить Трампа «под замок»
Все новости
В России могут снизить возраст выхода на пенсию для одной категории граждан
Еще одна страна сообщила о желании вступить в БРИКС
В Киеве решили отложить начало отопительного сезона
Акции McDonald's упали после ряда отравлений
Сотни фальшивых инвалидов. Генпрокурор Украины ушел в отставку из-за скандала
Зеленский ликвидировал все медкомиссии Украины из-за коррупции
В Ленобласти задержали депутата по делу о поджоге дома
Вратарь твоей мечты: 95 лет со дня рождения Льва Яшина
Израиль объявил о ликвидации одного из лидеров «Хезболлы»
Мадридский «Реал» разгромил «Боруссию» в Лиге чемпионов
«Влиятельный человек пытается меня уничтожить»: Глюкоза назвала подставой скандал с наркотиками
Певица Глюкоза опубликовала видео своего задержания в аэропорту Шереметьево
Цены на автомобили резко вырастут к Новому году. Кто их уже поднял?
Автоэксперт «За Рулем» Кадаков: цены на автомобили вырастут к Новому году
День бабушек и дедушек: когда и как отмечают этот праздник в России
День бабушек и дедушек в 2024 году: история праздника и традиции в разных странах
«Это больная тема». Россиянам массово отказывают в обмене долларов старого образца
АТОР предостерегла россиян о проблеме с обменом старых долларов за границей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами