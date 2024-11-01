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В Россотрудничестве отказались считать всех уехавших из страны россиян предателями

Примаков: не все уехавшие из России граждане являются предателями

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Не всех уехавших за рубеж россиян можно назвать предателями. Такое мнение выразил глава Россотрудничества Евгений Примаков, сообщает ТАСС.

Примаков признал, что некоторая часть покинувших Россию граждан сделала это по политическим причинам, и среди них «есть наши враги откровенные, с которыми никто работать никогда не будет, потому что брезгливо». При этом другая часть уехавших — это «люди, которые оказались там по работе, по слабости, еще почему-то, так жизнь сложилась». С этой категорией россиян «Россотрудничество» успешно взаимодействует. В качестве примера Примаков назвал большую российскую общину в Сербии.

17 октября Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов внесли в нижнюю палату парламента законопроект об аресте имущества граждан, уехавших из России и совершивших правонарушение. По мнению авторов инициативы, после начала спецоперации на Украине участились случаи совершения уехавшими за границу россиянами «публичных действий, направленных против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности Российской Федерации». При этом по действующему законодательству таких граждан невозможно привлечь к ответственности.

Ранее режиссер Никита Михалков дал совет уехавшим из России артистам.

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