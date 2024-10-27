Михалков дал совет уехавшим из России артистам

Народный артист России Никита Михалков дал совет уехавшим после начала специальной военной операции (СВО) из страны деятелям культуры и обычным гражданам, которые хотят вернуться назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что богатые поп-звезды, покинувшие Россию, ошибочно считали, что их будут любить в других странах так же, как и в России. Михалков отметил, что через какое-то время артисты поняли, что это не так. По его словам, люди, любившие звезд раньше, поняли, что их не любят, а ценят только свою славу.

«Поэтому <...> им нужно постараться, чтобы снова стать нужными, просто так ничего не будет, это жизнь», — подчеркнул Михалков.

Он также добавил, что артисты в праве ругать свою страну, но тогда им не следует жаловаться, что им не так легко жить, уехав.

19 октября Михалков заявил, что специальная военная операция позволила россиянам осознать угрожающую силу «разъедающего» влияния недружественных стран и понять, что интересы своей родины должны быть на первом месте.

До этого Михалков в эфире своей программы «Бесогон» сравнил квадробинг с фашизмом.

Ранее Никита Михалков высказался о злорадствующих на тему Курской области.