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В Совфеде заявили, что Россия готова к запуску сохранившейся ветки «Северного потока»

Сенатор Климов: Россия готова поставлять газ по «Северному потоку»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

При наличии согласия со стороны Германии, оставшаяся неповрежденной ветка газопровода «Северный поток» может быть запущена. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совфеда Андрей Климов.

По мнению сенатора, в настоящий момент этого не происходит из-за жесткой позиции Соединенных Штатов, которые всегда были против поставок российского газа в Европу, так как это усиливало положение ЕС на мировых рынках и укрепляло регион.

Климов напомнил, что с технической точки зрения одна из веток «Северного потока» не повреждена и по-прежнему пригодна к эксплуатации, но для начала прокачки газа нужна политическая воля Германии.

«Германия боится, хотя, судя по всему, пытается вести какие-то переговоры с США, но безрезультатно. К сожалению, время сильных политиков в стране прошло, а нынешние способны только на комплиментарные жесты в адрес Штатов», — сказал сенатор.

24 октября об этом же говорил президент России Владимир Путин. По его словам, оставшаяся ветка «Северного потока» простаивает из-за политического противодействия немецких властей, хотя с технической точки зрения им достаточно «просто нажать кнопку».

Ранее в России заявили о прецеденте в случае безнаказанности подрывов «Севпотоков».

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