Путин напомнил о сохранившейся ветке «Северного потока — 2»

Президент России Владимир Путин заявил, что Германия не хочет использовать сохранившуюся ветку «Северного потока — 2». Заявление главы государства на саммите БРИКС в Казани приводит РИА Новости.

«Ну и чего стоит-то немецким властям? Просто кнопку нажать — и все пошло. Но они не делают этого по политическим соображениям», — заявил российский лидер.

До этого депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявил о безразличии властей ФРГ к подрыву «Северных потоков».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока - 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

Ранее Захарова заявила о наличии доказательств причастности Великобритании и США к подрыву «Северных потоков».