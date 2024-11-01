Вице-канцлер ФРГ назвал российский газ «наркотиком» для Германии

Зависимость от дешевых энергоресурсов из России и большого рынка Китая стали для Германии «наркотиком». Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в интервью изданию Nikkei Asia.

«Германия слишком полагалась на дешевый газ из России и на вечно процветающий рынок Китая. Внезапно вы понимаете, что на самом деле вы сидели на наркотическом допинге», — сказал он.

Хабек добавил, что в данный момент Германия расплачивается за «чрезмерную зависимость» своей конкурентоспособностью. В связи с этим, Берлин намерен увеличить свои инвестиции, с целью снизить эту зависимость.

Незадолго до этого Хабек заявил, что Германии удалось успешно преодолеть нехватку российского газа.

Еще в августе Хабек признал неудовлетворительное экономическое развитие страны. Уже тогда он говорил о необходимости увеличить количество частных и государственных инвестиций Германии.

Ранее в Германии призвали экономить газ в преддверии зимы.