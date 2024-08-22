В Германии признали неудовлетворительное развитие экономики страны

Министр экономики Германии Роберт Хабек признал неудовлетворительное экономическое развитие страны. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

«Стагнация более стойкая, чем ожидали научно-исследовательские институты», — сказал Хабек.

По его словам, Германии требуется больше частных и государственных инвестиций, но у правительства «нет для этого достаточной свободы действий из-за жесткой формы так называемого долгового тормоза».

Долговой тормоз – существующее в ФРГ конституционное правило, согласно которому страна не может брать долги, превышающие 0,35% от годового ВВП.

Хабек заявил, что слабый экономический рост наблюдается в Германии с 2018 года. Причин этого, по его мнению, множество: нехватка квалифицированной рабочей силы, бюрократические препоны, необходимость модернизации образования и инвестиций в инфраструктуру.

17 июля кабинет министров одобрил проект бюджета на 2025 год. Согласование этого документа в правящей коалиции заняло больше времени, чем ожидалось, и сопровождалось публичными спорами между политиками, а также угрозами некоторых депутатов прекратить поддержку правительства. Общий объем бюджета составит €481 миллиард, из которых €4 миллиарда будет выделено на военную помощь Украине, что в два раза меньше по сравнению с 2024 годом.

Ранее в Германии оценили влияние антироссийских санкций на немецкую экономику.