В Германии похвастались, что страна преодолела нехватку российского газа

Германии удалось успешно преодолеть нехватку российского газа. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр экономики и энергетики Роберт Хабек. Его слова приводит немецкое издание Bild.

«Нехватки российского газа больше нет. <..> Цены выше, но не потому, что у нас дефицит. Истинная причина — рост спроса на СПГ в Азии из-за аномальной жары», — рассуждает Хабек.

При этом министр уверен, что газ в Германии снова подешевеет почти до уровней пандемии, как только дополнительные объемы природного газа освободятся и поступят на немецкий рынок.

Летом ЕС активно закупался российским СПГ. В июле страны-участницы объединения нарастили закупки топлива из РФ на 13,5%, до €565,7 млн, что стало максимумом с конца зимы. В лидерах по объему импорта российского газа оказались Испания (€240,8 млн) и Нидерланды (€57,2 млн).

Ранее аналитики улучшили прогноз экспортной цены на российский газ.