Глава МИД Северной Кореи призвала готовиться к ответному ядерному удару

Сложившаяся международно-политическая обстановка и угрозы требуют от КНДР готовиться к «ядерному ответному удару». Об этом на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила глава внешнеполитического ведомства Северной Кореи Цой Сон Хи, передает ТАСС.

«Нынешняя обстановка, а также перспективные угрозы и вызовы как никогда требуют от нас усиливать наши современные стратегические ядерные вооружения, наступательные ядерные вооружения, а также усовершенствовать нашу готовность к ядерному ответному удару», — подчеркнула она.

До этого Цой Сон Хи заявляла, что КНДР будет помогать армии России и российскому народу «в их священной войне». По словам главы МИД КНДР, с самого начала российской специальной военной операции на Украине лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание «мощно поддерживать и оказывать помощь российской армии и российскому народу в их священной войне».

В июне президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где он подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в различных областях, таких как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии, включая космические исследования и мирный атом.

Ранее Зеленского раскритиковали за слова о военных КНДР в России.