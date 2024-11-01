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Зеленского раскритиковали за слова о военных КНДР в России

Журналист Христофору: Зеленский хочет отвлечь внимание словами о солдатах КНДР

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Johanna Geron/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявлениями о якобы военных из КНДР на территории России стремится отвлечь внимание общества от насущных проблем Украины. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) Алекс Христофору.

«Отвлечение внимания на тему «северокорейских войск в России» выглядит жалким и жестоким», — отметил он.

Журналист добавил, что Зеленский стремится отвлечь внимание украинской общественности от поражений ВСУ в Донбассе, а также планов властей мобилизовать еще 160 тысяч человек.

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Москва в ближайшие дни может «задействовать» военнослужащих Северной Кореи на поле боя против Киева.

31 октября Reuters со ссылкой на постпредство Украины при ООН писало, что в Россию вместе с северокорейскими солдатами прибыли три генерала генерального штаба КНДР. По данным агентства, из 12 тысяч северокорейских войск, прибывших на территорию России, будут сформированы пять соединений численностью от двух до трех тысяч солдат в каждом и внедрены в состав Вооруженных сил РФ.

Ранее в КНДР разоблачили «грязные маневры» США по поводу отправки корейских военных на СВО.

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