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В КНДР рассказали об указании Ким Чен Ына оказать помощь ВС РФ

МИД КНДР: Ким Чен Ын с начала СВО дал указание на мощную поддержку России

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Sputnik/Artem Geodakyan/Pool/Reuters

КНДР будет помогать армии России и российскому народу «в их священной войне». Об этом заявила глава северокорейского МИД Цой Сон Хи на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

По словам главы МИД КНДР, с самого начала российской специальной военной операции на Украине лидер КНДР Ким Чен Ын дал указание «мощно поддерживать и оказывать помощь российской армии и российскому народу в их священной войне».

Дипломат добавил, что «до победного дня» Северная Корея будет стоять рядом с Россией.

В июне президент Владимир Путин посетил Северную Корею, где он подписал Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот договор был ратифицирован Госдумой 24 октября и включает 23 статьи, касающиеся расширения сотрудничества в различных областях, таких как торговля, экономика, инвестиции, наука и технологии, включая космические исследования и мирный атом.

Согласно договору, в случае нападения на Россию или Северную Корею третьей страной стороны обязуются оказать союзнику военную или другую необходимую помощь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что между военными и спецслужбами России и КНДР налажены тесные контакты.

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