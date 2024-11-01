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В Кремле ответили на обвинения России во вмешательстве в выборы в Молдавии

Песков: Россия отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия решительно отвергает любые обвинения во вмешательстве в выборы в Молдавии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия не вмешивается в кампанию в Молдавии. Мы наблюдаем вместе с тем, как там разворачиваются события, видим как минимум в ходе вот прошедшего референдума, видим много всего необъяснимого с точки зрения электоральной технологии», — сказал представитель Кремля.

Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Действующая глава государства Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте бывший генпрокурор республики, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата прошли во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за сближение с Евросоюзом и ориентацию на Запад. Стояногло выступает за партнерство с Россией и СНГ.

21 октября официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что в Европейской комиссии считают, что на президентских выборах в Молдавии имело место вмешательство, и ждут официальных итогов, чтобы выступить с заявлением. По его словам, процедура вотирования «проходила в условиях беспрецедентного давления и запугивания со стороны России и ее прокси».

Ранее в МИД РФ указали на репрессии в ходе избирательной кампании в Молдавии.

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